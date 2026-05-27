В Евросоюзе продажи автомобилей в апреле выросли на 5,1%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Евросоюзе продажи автомобилей в апреле выросли на 5,1% в годовом измерении, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 972 314 против 925,324 в апреле 2025 года.

Продажи в Германии увеличились на 2,7%, в Италии - на 11,6%, в Испании - на 8,4%. Во Франции они сократились на 0,3%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце повысилось на 7% - до 1,152 млн. В том числе в Великобритании продажи подскочили на 24% и достигли 149,2 тысячи.

Реализация электромобилей в ЕС взлетела на 37,7% - до 200,12 тысячи.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в Евросоюзе выросли на 3,2%, Stellantis - на 5,5%, тогда как Renault - снизились на 4,3%. Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG зафиксировал уменьшение продаж на 0,4%, а его основной конкурент Mercedes-Benz увеличил их на 3,5%.

Реализация автомобилей японской Toyota Group уменьшилась на 1,8%, южнокорейской Hyundai Group - на 2,5%.

Американская Tesla продала в Евросоюзе 9,17 тысячи электромобилей, что на 67,2% больше, чем в апреле 2025 года.

В январе-апреле продажи машин в ЕС увеличились на 4,2% и достигли 3,794 млн, в том числе электромобилей - на 33,8%, до 746,9 тысячи. В результате доля электромобилей в общем объеме продаж составила 19,7% по сравнению с 15,3% годом ранее.

