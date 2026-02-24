Поиск

Продажи автомобилей в ЕС в январе снизились на 3,9%

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в январе снизились на 3,9% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 799,625 тыс. по сравнению с 831,945 тыс. в январе прошлого года.

Продажи в Испании выросли на 1,1%, в Италии – на 6,2%. В Германии и Франции они сократились на 6,6%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце уменьшилось на 3,5% до 961,382 тыс. В Великобритании продажи повысились на 3,4% и составили 144,127 тыс. машин.

Реализация электромобилей в Евросоюзе подскочила на 24,2% до 154,23 тыс. единиц.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС снизились на 3,7%, Renault – на 16,7%, Stellantis выросли на 9,1%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG сократил поставки на 3,3%, тогда как его основной конкурент Mercedes-Benz увеличил их на 4%.

Реализация автомобилей южнокорейской Hyundai Group упала на 14,7%, японской Toyota Group – на 14,3%, американской Ford Motor - на 5,3%.

Американский производитель электромобилей Tesla сократил продажи в Евросоюзе в январе на 1,6% до 7,187 тыс. Тем временем реализация китайской BYD Co. подскочила в 2,8 раза до 13,982 тыс. автомобилей.

ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

 Великобритания расширила антироссийские санкционные списки

Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

 Задержанного за связи с Эпштейном бывшего британского посла в США отпустили под залог

США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

 США ввели в действие 10%-е глобальные пошлины на импорт

Что случилось этой ночью: вторник, 24 февраля

В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

 В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на президента Вучича

Лондон объявил о новом пакете помощи Киеву

Расследование по делу Эпштейна вынудило Лондон раскрыть переписку экс-посла в США

 Расследование по делу Эпштейна вынудило Лондон раскрыть переписку экс-посла в США

Аэропорты Казани и Калуги временно не обслуживают рейсы

Тысячи авиарейсов отменены в США из-за снежного шторма

 Тысячи авиарейсов отменены в США из-за снежного шторма

Фицо объявил, что Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8488 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });