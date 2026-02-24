Продажи автомобилей в ЕС в январе снизились на 3,9%

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в январе снизились на 3,9% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Число новых легковых машин, зарегистрированных в странах ЕС, составило 799,625 тыс. по сравнению с 831,945 тыс. в январе прошлого года.

Продажи в Испании выросли на 1,1%, в Италии – на 6,2%. В Германии и Франции они сократились на 6,6%.

Количество проданных новых автомобилей в Европе в целом (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания) в прошлом месяце уменьшилось на 3,5% до 961,382 тыс. В Великобритании продажи повысились на 3,4% и составили 144,127 тыс. машин.

Реализация электромобилей в Евросоюзе подскочила на 24,2% до 154,23 тыс. единиц.

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и др.) в ЕС снизились на 3,7%, Renault – на 16,7%, Stellantis выросли на 9,1%.

Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG сократил поставки на 3,3%, тогда как его основной конкурент Mercedes-Benz увеличил их на 4%.

Реализация автомобилей южнокорейской Hyundai Group упала на 14,7%, японской Toyota Group – на 14,3%, американской Ford Motor - на 5,3%.

Американский производитель электромобилей Tesla сократил продажи в Евросоюзе в январе на 1,6% до 7,187 тыс. Тем временем реализация китайской BYD Co. подскочила в 2,8 раза до 13,982 тыс. автомобилей.