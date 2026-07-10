Volkswagen во II квартале сократил мировые поставки на 8,6% из-за спада спроса в Китае

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) сократил поставки автомобилей во втором квартале 2026 года на 8,6% в годовом измерении до 2,08 млн единиц, сообщила компания.

Поставки в страны Западной Европы выросли на 1,8%, Центральной и Восточной Европы - на 6,7%, Северной Америки - на 7,7%, Южной Америки - на 9,4%. Поставки в Китай упали на 36,6%, в другие государства Азии - на 7,2%, на Ближний Восток и в Африку - на 1,9%.



Поставки электромобилей автоконцерна в апреле-июне уменьшились на 4,2%, до 238,4 тысячи единиц. Заметное падение спроса зафиксировано в США (почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года) и в Китае (в 1,6 раза). Поставки электромобилей в европейские страны выросли на 5,7%.



В первом полугодии глобальные поставки уменьшились на 6,3%, до 4,13 млн машин. Самое сильное снижение наблюдалось в Китае (на 25,9%), самый значительный рост - в Южной Америке (на 8,3%). Отправки электромобилей в январе-июне сократились на 5,8% (до 438,5 тыс. единиц), в том числе в США - в 3,2 раза, в Китай - в 1,9 раза.

С начала 2026 года капитализация Volkswagen AG снизилась на 30,8%.