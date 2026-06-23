"Норникель" ждет резкое сокращение профицита никеля на мировом рынке или баланс

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Норникель" ожидает в 2026 году существенное сокращение профицита никеля до примерно 20 тысяч тонн или баланс на рынке на фоне сдерживания избыточного предложения в Индонезии, говорится в обзоре рынка никеля.

В 2026 году Индонезия снизила квоты на добычу руды, и при ожидаемом уровне использования этих квот и падении содержаний металла в руде добыча никеля в этой стране может снизиться на 19%, до 2,3 млн тонн. "Это позволит рынку никеля приблизится к состоянию сбалансированного в этом году", - сообщает компания.

В феврале 2026 года "Норникель" прогнозировал, что профицит мирового рынка никеля может увеличиться в этом году до 275 тысяч тонн (с 240 тысяч тонн в 2025 году) в случае сохранения на рынке статус-кво в производстве в Индонезии.

Меры Индонезии по сдерживанию предложения начинают оказывать заметное влияние на рынок, который демонстрирует признаки перехода от профицита к более сбалансированному состоянию, отмечает "Норникель". В 2025 году Индонезия добыла около 320 млн т никелевой руды при утвержденной квоте в 379 млн т, в этом году в базовом сценарии общий объем квот по итогам года оценивается примерно в 300 млн т. При ожидаемом уровне использования квот около 90% фактическая добыча руды может составить порядка 270 млн т, а снижение содержания никеля в руде дополнительно ограничивает объем металла, доступный для производства. "Однако июльский пересмотр квот остается особенно важным: значительное увеличение объемов квот или более высокий уровень их фактического использования могут вновь вернуть рынок к заметному профициту", - считает "Норникель".

Позитивно влияет на баланс рынка также изменение механизм расчета минимальной цены на руду в Индонезии, вызывающее рост издержек производителей, а также резкий рост цен на серу на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Мировое потребление никеля в 2026 году вырастет на 2% к уровню предыдущего года. В секторе нержавеющей стали рост спроса на никель, вероятно, будет ограниченным: увеличение использования лома китайскими производителями снижает потребность в первичном никеле, несмотря на продолжающийся рост выпуска нержавеющей стали, считает компания.

В 2027 году "Норникель" ожидает умеренного увеличения профицита до 55 тысяч тонн, прогноз по-прежнему в высокой степени зависит от ситуации в Индонезии. "Объем утвержденных квот, фактический уровень их использования, доступность серы и дальнейшие регуляторные решения будут определять, останется ли рынок близким к балансу или вновь вернется к более выраженному профициту", - говорится в обзоре.

Медь

Рынок рафинированной меди останется в умеренном профиците в ближайшей перспективе, несмотря на сохраняющуюся напряженность на рынке концентратов, считает "Норникель". Спрос на рафинированную медь прогнозируется на уровне 28,3 млн т в 2026 году (рост на 3%) и 29,3 млн т в 2027 году (рост еще на 3%), тогда как предложение рафинированной меди, как ожидается, вырастет на 1% в 2026 году, до 28,6 млн и 29,4 млн т в 2027 году (на 3%). Это предполагает профицит в размере 0,25 млн т в 2026 году и 0,16 млн т в 2027 году.

В феврале "Норникель" оценивал профицит в 2026 году ниже - в 172 тысячи тонн, что равнозначно всего двум дням потребления.

Ограничения предложения остаются сосредоточенными на стадиях добычи и производства концентрата. Сегмент медного концентрата остаётся наиболее напряжённым звеном производственно-сбытовой цепочки. Базовые тарифы на переработку и рафинирование (TC/RC) на 2026 год были согласованы на уровне $0/т, что отражает интенсивную конкуренцию между плавильными предприятиями за ограниченное предложение концентрата. "Норникель" ожидает, что рынок концентрата останется дефицитным в 2026 году, размер дефицита - около 0,8 млн т.

Ожидается, что мировая добыча меди увеличится лишь умеренно: с 23,5 млн т в 2025 году до 23,6 млн т в 2026 году и 24,5 млн т в 2027 году. Ключевые риски включают темпы восстановления Grasberg, более медленное, чем ожидалось, восстановление Kamoa-Kakula, инфраструктурные и логистические ограничения в ДР Конго, снижение содержания металла в руде и растущие производственные ограничения в Чили и Перу, а также доступность серной кислоты для производства меди по гидрометаллургической технологии SX-EW, говорится в обзоре.

Спрос на медь оставался устойчивым, несмотря на более высокие цены на энергоносители, более жёсткие ожидания в отношении денежно-кредитной политики и слабость ряда традиционных конечных отраслей потребления. Спрос продолжает поддерживаться инвестициями в электросетевую инфраструктуру, электрификацию, возобновляемую энергетику, производство аккумуляторов, системы хранения энергии и инфраструктуру центров обработки данных, связанную с развитием искусственного интеллекта.

В целом краткосрочный прогноз по рынку меди определяется каналом рисков, связанных с Ираном и Персидским заливом, а также меняющимися ожиданиями относительно денежно-кредитной и торговой политики США. "В средне- и долгосрочной перспективе поддержку рынку продолжат оказывать общий рост потребления электроэнергии на душу населения, расширение электросетей, развитие цифровой инфраструктуры, а также регионализация промышленности. В то же время задержки проектов, доступность серной кислоты и ограниченные инвестиции в новые рудники продолжают поддерживать высокий уровень структурных рисков со стороны предложения", - следует из обзора.