Поиск

"Норникель" считает, что профицит на рынке никеля в 2026 г. может вырасти до 275 тыс. т

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Профицит мирового рынка никеля может увеличиться в этом году до 275 тыс. тонн (с 240 тыс. тонн в 2025 году), считает "Норникель". Это произойдет в случае сохранения на рынке статус-кво в производстве в Индонезии.

"Существует высокая неопределенность относительно баланса рынка никеля в 2026 году в зависимости от того, реализуются ли планы правительства Индонезии по сокращению добычи", - говорится в пресс-релизе компании. Если ситуация в Индонезии будет развиваться по наиболее агрессивному сценарию, рынок может перейти в состояние сбалансированного или зафиксировать дефицит, считает компания.

Рынок палладия в среднесрочной перспективе будет находиться в сбалансированном состоянии, считает "Норникель". "Ожидается умеренный рост спроса на металл со стороны автопрома и других отраслей. При этом снижение объема предложения со стороны России и Северной Америки будет компенсировано за счет ограниченного роста добычи в ЮАР и увеличения производства вторичного металла", - говорится в сообщении.

Норникель Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Банкам разослали правила оформления отказа клиента от денег для возврата жертве мошенников

Запасы нефти в США выросли на 8,53 млн баррелей, намного сильнее прогноза

 Запасы нефти в США выросли на 8,53 млн баррелей, намного сильнее прогноза

ОПЕК сообщила о росте экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в декабре на 2% к ноябрю

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

РЖД предложили при оценке погрузки учитывать перевозку порожних вагонов

Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

 Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

 Греф убежден в возможности передать машинам все банковские процессы

В Минфине отметили неспешность работы над процедурой возврата иностранных компаний

Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

 Курс биткойна упал ниже $67 тысяч

Реализация инвестпрограммы РЖД в 2025 году была на 3,5% ниже утвержденного объема
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8376 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 31 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });