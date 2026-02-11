"Норникель" считает, что профицит на рынке никеля в 2026 г. может вырасти до 275 тыс. т

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Профицит мирового рынка никеля может увеличиться в этом году до 275 тыс. тонн (с 240 тыс. тонн в 2025 году), считает "Норникель". Это произойдет в случае сохранения на рынке статус-кво в производстве в Индонезии.

"Существует высокая неопределенность относительно баланса рынка никеля в 2026 году в зависимости от того, реализуются ли планы правительства Индонезии по сокращению добычи", - говорится в пресс-релизе компании. Если ситуация в Индонезии будет развиваться по наиболее агрессивному сценарию, рынок может перейти в состояние сбалансированного или зафиксировать дефицит, считает компания.

Рынок палладия в среднесрочной перспективе будет находиться в сбалансированном состоянии, считает "Норникель". "Ожидается умеренный рост спроса на металл со стороны автопрома и других отраслей. При этом снижение объема предложения со стороны России и Северной Америки будет компенсировано за счет ограниченного роста добычи в ЮАР и увеличения производства вторичного металла", - говорится в сообщении.