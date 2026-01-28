Поиск

"Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

Поэтому компания не будет искусственно сокращать продажи

"Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Норникель" на фоне стагнации низких цен на никель и перепроизводства в Индонезии констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках.

"Спрос на нашу продукцию на новых рынках есть, поэтому искусственно резать объемы мы не планируем", - заявил первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров.

"Норникель" расширяет как географическую диверсификацию, так и продуктовую, отметил он. "Например, в 2025 году мы на 30% нарастили выпуск премиального никеля для гальваники (Nornickel Plating Grade) и планируем расти дальше", - заявил Федоров.

Несмотря на волатильность по отдельным металлам, объем производства в тоннах никелевого эквивалента у "Норникеля" за последние 4 года вырос, добавил он.

"Норникель" после 2022 года серьезно изменил географию поставок металлов из-за проблем с платежами и отказов ряда западных клиентов от российской продукции. Так, по данным на середину прошлого года, ключевым рынком с долей 50% в выручке компании стала Азия, на которую раньше приходилось 25%. Европа, которая ранее потребляла 50% продукции, сократила свою долю в продажах металла "Норникеля" до 25%. Доля США, которая была в 2022 году на уровне около 15%, также снизилась. На Россию приходится 12-15% выручки.

Норникель США Евгений Федоров Азия Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

 "Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

Kia потеряла $2,3 млрд на американских пошлинах в 2025 году

Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию

 Фьючерсы на золото впервые превысили $5300 за унцию

Amazon закроет офлайн-магазины Amazon Fresh и Amazon Go

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга

Объем серебра на счетах в ВТБ в 2025 г. вырос в 1,5 раза

Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум

 Суточное потребление газа в РФ второй день подряд обновило исторический максимум
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8262 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });