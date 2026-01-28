"Норникель" констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках

Поэтому компания не будет искусственно сокращать продажи

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - "Норникель" на фоне стагнации низких цен на никель и перепроизводства в Индонезии констатирует сохранение спроса на никелевую продукцию на новых рынках.

"Спрос на нашу продукцию на новых рынках есть, поэтому искусственно резать объемы мы не планируем", - заявил первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров.

"Норникель" расширяет как географическую диверсификацию, так и продуктовую, отметил он. "Например, в 2025 году мы на 30% нарастили выпуск премиального никеля для гальваники (Nornickel Plating Grade) и планируем расти дальше", - заявил Федоров.

Несмотря на волатильность по отдельным металлам, объем производства в тоннах никелевого эквивалента у "Норникеля" за последние 4 года вырос, добавил он.

"Норникель" после 2022 года серьезно изменил географию поставок металлов из-за проблем с платежами и отказов ряда западных клиентов от российской продукции. Так, по данным на середину прошлого года, ключевым рынком с долей 50% в выручке компании стала Азия, на которую раньше приходилось 25%. Европа, которая ранее потребляла 50% продукции, сократила свою долю в продажах металла "Норникеля" до 25%. Доля США, которая была в 2022 году на уровне около 15%, также снизилась. На Россию приходится 12-15% выручки.