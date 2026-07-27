"Норникель" во II квартале снизил выпуск никеля на 4% г/г

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "Норникель" во II квартале 2026 года выпустил 43,28 тысячи тонн никеля, сообщила компания. Это на 4% ниже результата годичной давности (45 тысяч тонн).

В первом полугодии производство никеля составило 85,03 тысячи тонн, что на 2% ниже уровня годичной давности. Снижение связано с проведением ремонтов, в том числе капремонта обеднительной печи на Надеждинском металлургическом заводе (в период с февраля по апрель) и эффектом более высокой базы прошлого года. Этот ремонт был завершен досрочно, при этом все ключевые элементы печи впервые были полностью спроектированы и произведены инженерами компании, тогда как ранее поставлялись из-за рубежа.

Выпуск меди во втором квартале составил 104,4 тысячи тонн (в том числе Забайкальский дивизион произвел 17,8 тысячи тонн в концентрате), что практически соответствует уровню годичной давности (104 тысячи тонн). Результат за полугодие (203,07 тысячи тонн) был на 5% ниже уровня аналогичного периода 2025 года. Снижение обусловлено необходимостью восполнения объемов технологического незавершённого производства Медного завода, а также более высокой базой.

По итогам первого полугодия 2026 года производство меди Забайкальским дивизионом увеличилось на 2%, до 36 тысяч тонн, в связи с повышением извлечения меди за счет более высоких содержаний.

"Норникель" подтвердил прогноз на этот год, предполагающий выпуск 193-203 тысячи тонн никеля и 336-356 тысячи тонн меди.