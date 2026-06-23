Сеть АЗС "Нефтьмагистраль" после запроса ФАС резко снизила цены на топливо

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Крупная частная сеть АЗС "Нефтьмагистраль" после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) скорректировала цены на основные сорта топлива в Москве и Подмосковье, снизив их на 15 руб./литр.

Как сообщается в Telegram-канале компании, стоимость 92-го бензина уменьшилась до 70,99 руб./литр, 95-го - до 79,99 руб./литр, дизтоплива - до 84,99 руб./литр.

Стоимость "сотого" бензина снизилась на 9 руб./литр - до 99,99 руб./литр.

Падению цен предшествовал запрос ФАС к "Нефтьмагистрали" на фоне аномального роста цен на ее заправках на прошлой неделе: 92-й бензин подорожал на 13,59 руб./литр, до 85,99 руб./литр, 95-й - на 13,7 руб./литр, до 94,99 руб./литр, дизтопливо - на 11,29 руб./литр, до 99,99 руб./литр (данные Московской топливной ассоциации на 22 июня - ИФ).

Ведомство запросило компанию предоставить до 26 июня информацию о средневзвешенных ценах на бензины и дизельное топливо, объемы их реализации, данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование изменения стоимости топлива.

Сеть АЗС "Нефтьмагистраль" создана в 2001 году и насчитывает около 100 автозаправочных комплексов в Москве и Московской области. Компания также имеет собственную нефтебазу.