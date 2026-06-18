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ФАС направила запрос о ценах частной сети АЗС московского региона "Нефтьмагистраль"

ФАС направила запрос о ценах частной сети АЗС московского региона "Нефтьмагистраль"
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос о ценах на топливо крупной частной сети АЗС Московского региона "Нефтьмагистраль", говорится в сообщении службы.

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Компании необходимо до 26 июня предоставить в ведомство информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС. Сеть также должна направить данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, говорится в информации.

Запрос направлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства.

"ТД "Нефтьмагистраль" осуществляет деятельность в Москве и Московской области.

ФАС бензин дизтопливо Нефтьмагистраль Московская область Москва
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