ФАС направила запрос о ценах частной сети АЗС московского региона "Нефтьмагистраль"

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запрос о ценах на топливо крупной частной сети АЗС Московского региона "Нефтьмагистраль", говорится в сообщении службы.

Компании необходимо до 26 июня предоставить в ведомство информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС. Сеть также должна направить данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива, говорится в информации.

Запрос направлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства.

"ТД "Нефтьмагистраль" осуществляет деятельность в Москве и Московской области.