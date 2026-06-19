ФАС направила запрос о ценах на топливо частной сети АЗС столичного региона "Трасса"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба направила запрос о ценообразовании на топливо у сети АЗС "Трасса". ПАО "ЕвроТранс", владеющее этой сетью автозаправочных станций, должно до 26 июня предоставить информацию о ценах на заправках в ведомство, сообщается в информации пресс-службы ФАС.

"Компания должна направить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объемах их реализации на АЗС. Также компании необходимо предоставить данные о рентабельности продаж и экономическое обоснование в связи с изменением стоимости топлива. Запрос направлен в связи с поступившей в ФАС России информацией об изменении розничных цен на нефтепродукты", - говорится в пресс-релизе.

ПАО "ЕвроТранс", один из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области, владеет 57 автозаправочными станциями.

Ранее ФАС направила запрос о ценах на топливо другой частной сети АЗС столичного региона - "Нефтьмагистрали".