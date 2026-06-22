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В Кремле сообщили о напряженной работе по обеспечению Крыма топливом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма предпринимают меры для обеспечения топливом населения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Руководство республики Крым информирует население, эта система налажена. И ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима. Ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно", - сказал он.

Вопрос о либерализации цен на бензин и дизельное топливо он на этом же брифинге переадресовал правительству.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил 21 июня, что в республике полностью остановлена продажа топлива на АЗС, как за наличные и по безналичному расчету, так и по талонам. Топливо, по его словам, будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.

Дмитрий Песков Крым Сергей Аксенов
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