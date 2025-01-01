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С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки

С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки
Супермаркет в Казани
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России с января повышены акцизы на алкогольную, табачную продукцию, а также на сладкие напитки .

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в 2025 году составляет 740 рублей за 1 литр безводного спирта, в 2026 году - 770 рублей, в 2027 - 801 рублей. В 2024 году ставка акциза составляла 643 рубля за 1 литр.

Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов (объемная доля этилового спирта до 18%) в 2025 году определяется как отношение 148 руб. (в 2026 году - 154 рубля, в 2027 году - 160 рублей) к объемной доле этилового спирта в ней в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.

Для алкогольной продукции крепостью свыше 18 градусов в 2025 году акциз составляет 740 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, в 2026 году - 770 рублей, в 2027 году - 801 рубль. Акциз на сидр, пуаре и медовуху в 2025 году вырос до 30 рублей за 1 литр с 27 рублей в 2024 году, в 2026 году - до 31 рубля, в 2027 - до 32 рублей.

Акциз на пиво крепостью от 0,5 до 8,6 градусов в 2025 году повысился до 30 рублей за 1 литр с 27 рублей в 2024 году, в 2026 году - до 31 рубля, в 2027 году - до 32 рублей. На пиво крепостью выше 8,6 градуса в 2025 году акциз установлен в 56 рублей за 1 литр против 51 рубля в 2024 году, в 2026 году - 58 рублей, в 2027 году - 60 рублей.

Акциз на сигареты, папиросы в 2025 году составляет 2 945 рублей за 1 тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тысячи рублей за 1 тысячу штук. В 2026 году - 3 063 рубля за 1 тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 160 рублей за 1 тысячу штук. В 2027 году - 3 186 рублей за 1 тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4326 рублей за 1 тысячу штук.

В 2024 году акциз на сигареты и папиросы составлял 2 813 рублей за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 820 рублей за 1 тысячу штук.

С 2025 года подакцизной продукцией признаны фармацевтическая субстанция этилового спирта, никотиновое сырье, бестабачная никотинсодержащая смесь для нагревания.

Кроме того, с 1 января акциз на сладкие напитки повышен до 10 рублей за 1 литр с 7 рублей в 2024 году. Акциз также будет взиматься с кваса с содержанием этилового спирта до 1,2%.

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