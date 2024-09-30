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Кабмин РФ предложил в 2,5 раза снизить долю сахара для определения сладких напитков подакцизными

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предложило снизить более чем в два раза критерий о количестве добавленных сахаров и углеводов в сахаросодержащих напитках для уплаты акциза на них.

Как сообщается в проекте федерального закона о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса, внесенном в Госдуму в понедельник, предложено изменить критерий признания таких напитков подакцизными, в частности, путем уменьшения критерия о количестве добавленных сахаров и углеводов на 100 мл напитка с 5 до 2 граммов.

"В целях уменьшения потребления населением сахаросодержащих напитков, а также получения дополнительных средств, направляемых на финансирование здравоохранения, в том числе на борьбу с сахарным диабетом, предлагается внести изменения в критерии определения подакцизных сахаросодержащих напитков", - говорится в пояснительной записке к документу.

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РФ ввела акциз на сладкие напитки с 1 июля 2023 года, он составляет 7 рублей за 1 литр. К сахаросодержащим отнесены безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл. Речь идет о продукции, которая упакована в потребительскую тару. Акциз не будет взиматься с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания.

Подакцизная продукция должна быть изготовлена с использованием питьевой или минеральной воды, объемная доля этилового спирта в ней не может превышать 0,5%. При использовании спиртосодержащего сырья этот показатель не должен быть выше 1,2%.

Под акциз не подпадает специализированная пищевая продукция, прошедшая государственную регистрацию в соответствии с правом ЕАЭС, обогащенная пищевая продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода; алкогольная продукция крепостью более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно.

"Сладкий акциз" также не распространяется на соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и/или напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.

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