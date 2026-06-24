В Москве подозревают США в желании получить зарубежные активы "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - США используют санкции против российских нефтегазовых компаний как с целью экономического давления на РФ, так и для перераспределения активов в свою пользу, заявил на "Примаковских чтениях" глава МИД Сергей Лавров.

"Параллельно этой паузе в украинском урегулировании идет наращивание экономического давления на нас. Вот я привел пример - "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", почти весь их международный бизнес американцы хотят забрать, работая с разными странами и на севере Африки, и в Сербии, и в Венгрии, в других местах", - сказал министр.

"Сейчас американцы ведут переговоры, по крайней мере нам сказали, что у них такой план есть, выкупить европейскую часть "Северных потоков". Восстановить и взять под свой контроль. Туда кроме нашего газа ничего качать нельзя, значит мы будем закачивать газ, они будут перепродавать - я думаю, что с хорошей наценкой", - добавил он.