В Кремле видят стремление США взять под контроль международную энергетическую инфраструктуру

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - США тяготеют к тому, чтобы контролировать энергетическую инфраструктуру в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что США тяготеют к тому, чтобы получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру - это очевидно", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о желании США забрать газопроводы "Северный поток".

Песков напомнил, что "Северные потоки" контролировала международная компания, "с участием зарубежных компаний, многие из них вышли". "Собственность на эти трубы - она сохраняется. Она принадлежит нашей компании: "Газпрому". В связи с санкциями, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, конечно, в юридическом плане, сложная ситуация. Главное, что они простаивают, один - разрушен, он портится изо дня в день: агрессивная морская среда...", - сказал Песков.