WSJ сообщила об интересе американского инвестора к покупке "Северного потока 2"

Ранее работавший в Москве Стивен Линч еще в феврале попросил власти США разрешить ему участвовать в переговорах по этому проекту

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Проработавший два десятка лет в России инвестор Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по газопроводу "Северный поток 2", если он будет выставлен на аукцион в ходе процедуры банкротства зарегистрированного в Швейцарии оператора проекта Nord Stream 2 AG, пишет The Wall Street Journal.

Газета ссылается на соответствующее письмо, составленное юристами Линча. Из письма следует, что Линч в феврале 2024 года запросил у Минфина США лицензию, которая разрешила бы ему вести переговоры о покупке проекта с подсанкционными контрагентами.

Бизнесмен полагает, что, как только конфликт вокруг Украины завершится, у России и у прежних покупателей российского газа в Германии и Европе возникнет желание перезапустить газопровод, вне зависимости от того, кому он будет принадлежать. Американский контроль над трубой обеспечит американским чиновникам и законодателям инструмент оказания давления в любых мирных переговорах с Россией, "чтобы положить конец конфликту на Украине и послужить долгосрочным интересам США".

В возможности купить проект до января, когда Nord Stream 2 AG начнет грозить ликвидация, если компания не успеет начать реструктуризацию долгов, Линч видит уникальный шанс для США. Представитель Минфина США оперативно не прокомментировал WSJ ситуацию, в Госдепартаменте от комментариев отказались.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены "Газпромом" к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.

Суд швейцарского кантона Цуг в очередной раз продлил мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG до 10 января 2025 года. На этой неделе в Цуге прошло собрание кредиторов Nord Stream 2 AG, на котором планировалось представить проект соглашения с кредиторами. Итоги встречи пока не раскрывались.