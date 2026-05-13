Лавров заявил о стремлении США к контролю над всеми значимыми энергетическими маршрутами

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - США стремятся заполучить контроль над всеми значимыми энергетическими маршрутами и выдавить российские компании с энергорынков, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Цель абсолютно очевидна - забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты", - сказал Лавров в интервью для телеканала "РТ Индия".

Как указал глава МИД РФ, "Соединенные Штаты приняли целую серию доктринальных документов, в одном из которых провозглашается необходимость для США доминировать на мировых энергетических рынках".

По словам Лаврова, в настоящее время "на деле" между Россией и США, "кроме регулярного диалога, что является нормальным в общении между людьми и государствами, все остальное - это та же самая линия, которую начинал (президент США - ИФ) Джозеф Байден".

"Все принятые при нем санкции против России сохраняют свою силу. Более того, администрация Дональда Трампа принимает уже и свои инициативы по экономическому "наказанию" России", - пояснил Лавров.

Так, глава внешнеполитического ведомства отметил американские санкции в отношении российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Цель (она не скрывается) убрать эти компании из всего международного бизнеса (...) ПАО "Лукойл" и ГК "Роснефть" пытаются "вывести" с мировых рынков и в Африке. Там было много объектов, особенно у ПАО "Лукойл", но и у ГК "Роснефть" тоже, в том числе на севере Африканского континента", - сказал Лавров.

Кроме того, министр упомянул операции США в Венесуэле и против Ирана, а также влияние последней на ситуацию в Ормузском проливе.

"Если посмотреть на другие части света, я упомянул Венесуэлу, с которой сотрудничала ГК "Роснефть". Сейчас американцы хотят это сотрудничество под себя забрать. Едва ли это уже будет равноправным сотрудничеством", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

"До 28 февраля с.г. (начала операции США и Израиля против Ирана - ИФ) Ормузский пролив был открыт для всех, и весь мир пользовался этой артерией. Она обеспечивала пятую часть поступления всех энергоресурсов на мировые рынки. Сейчас американцы требуют открыть Ормузский пролив. Он не был закрыт. Всегда важно видеть первопричины", - пояснил министр.

"И с Балканского полуострова, где тоже работали наши компании, имели хороший бизнес", - добавил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ обратил внимание на то, "как сейчас американцы планируют восстановить "Северные потоки".

В частности, по словам Лаврова, США "хотят выкупить ту часть (трубопроводов - ИФ), которая принадлежала европейским компаниям", причем "раз в десять дешевле, чем европейцы вложили".

"А если они это сделают, то заставят немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом. Но цены будут уже не результатом договоренности между поставщиком Россией и Германией, а цены будут диктовать американцы, которые выкупят эту "трубу" у европейцев. Они хотят (открыто об этом говорили) забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы контролировать и эти потоки", - заключил глава МИД РФ.