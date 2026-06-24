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В России в июне бронирования отелей снизились на 16%

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Число бронирований отелей в среднем по всем российским регионам с 9 по 23 июня снизилось на 16% в годовом измерении, наиболее востребованы Москва, Петербург и Кубань, сообщает Российский союз туриндустрии.

"По данным сервиса для отелей TravelLine, с 9 по 23 июня число бронирований отелей в среднем по всем российским регионам снизилось на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена на размещение по рынку снизилась на 1%, до 10 080 рублей за двухместный номер. Тройка наиболее востребованных направлений неизменна: Москва, на которую приходится более 20% всех бронирований, а также Петербург (13,4%) и Краснодарский край (12,7%)", - говорится в сообщении.

Как отмечают в РСТ, по обеим столицам показатель снижения спроса лучше средних показателей рынка - 5% и 9% соответственно, а по Краснодарскому краю - хуже (-24%).

"В Краснодарском крае снижение числа бронирований охватывает все категории размещения. Одновременно здесь заметно вырос процент отказов от бронирований - 45% вместо 30% в прошлом году. Тем не менее картина на разных курортах различается кардинально - в заметном минусе бронирование Азовского побережья, Туапсе, менее ощутимо - в Геленджике. Средний рост по Анапе всего 1% по сравнению с тем же периодом год назад, прежде всего, из-за резкого снижения объема бронирований отелей 4-5*, в то время как размещение до 3* востребовано на 70-100% больше, чем год назад. Сочи проседает не менее чем на 30%", - отмечают в РСТ.

В десятку лидеров спроса входят также Московская область, где бронирования упали на 12%, Татарстан (-22%), Свердловская область (-8%), Нижегородская (-12%), Ростовская (-27%), Новосибирская (-7%), Ярославская (-24%) области.

Как отмечают в РСТ, есть и регионы с растущим спросом на отели. Тверская область прибавила 15%, причем, за счет спроса на качественное размещение 4-5*, который на 80% выше, чем годом ранее. Более 75% броней делается жителями Москвы и Московской области, еще 15% приходится на жителей Петербурга и самой Тверской области.

В Карачаево-Черкесии и Приморском крае бронирования выросли на 2%, Коми и Хабаровском крае - на 5%.

Геленджик Краснодарский край Кубань Москва РСТ Петербург Тверская область
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