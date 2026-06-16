Отельеры Анапы не стали сильно поднимать цены на лето после открытия пляжей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Туроператоры не фиксируют резкого подорожания отелей Анапы после объявления об открытии пляжей, предприниматели продолжают сдерживать цены для привлечения туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Анапе стартовал купальный сезон, но резкого роста цен на размещение пока не произошло. По данным туроператоров, стоимость проживания выросла лишь на 5-10% по сравнению с маем - в рамках обычной сезонной динамики. Отельеры пока придерживаются осторожной ценовой политики. Многие объекты сохраняют скидки 10-15%, а отдельные гостиницы и санатории предлагают акции до 30%", - говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, после непростого прошлого сезона владельцы отелей не хотят отпугивать туристов резким повышением тарифов.

По прогнозам туроператоров, загрузка популярных отелей на пике сезона может достигнуть 80-90%, однако массового роста цен не ожидается. Возможны лишь точечные повышения в самых востребованных объектах.

"Спрос на отдых в Анапе этим летом уже вырос на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Одной из причин эксперты называют переориентацию части туристов с других черноморских направлений", - рассказали в АТОР.

Наибольшим спросом в Анапе пользуются отели 3-4* с системой "все включено", бассейнами и собственной инфраструктурой. Также растет интерес к бюджетным гостевым домам и небольшим гостиницам.

Купальный сезон в Анапе стартовал 1 июня и продлится до 30 сентября, для туристов открыли 49 пляжей, еще 18 проходят экспертизу, чтобы получить соответствующие разрешение.

В АТОР ожидают турпоток в Анапу на уровне 3,8-4 млн туристов в 2026 году. В успешном 2024 году курорт принял 5,5 млн туристов, а в 2025 году - только 3 млн. Полное восстановление турпотока в ассоциации прогнозируют в 2027 году.