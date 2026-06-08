Спрос на туры в Анапу резко вырос из-за крымских проблем

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - По данным крупных туроператоров, на прошлой неделе впервые количество аннуляций превысило количество новых бронирований Крыма, чаще всего туристы меняют Крым на Анапу, сообщил журналистам вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

"Мы наблюдаем падение количества новых бронирований Крыма неделя к неделе порядка 25-35%. Кроме того, на истекшей неделе впервые количество аннуляций отелей Крыма превысило количество новых бронирований. Те, кто отказываются от поездок на полуостров, едут прежде всего в Анапу. Она становится главным бенефициаром крымских проблем, хотя в прошлом году ситуация была зеркальной – тогда Крым выигрывал из-за проблем с пляжами (Анапы - ИФ)", - сказал он.

По словам Ромашкина, спрос на Анапу вырос почти вдвое неделя к неделе. Если в среднем рост продаж Анапы ранее у туроператоров составлял 30-40%, то на прошедшей неделе он увеличился до 80% по сравнению с прошлым годом.

"Сочи и другие южные регионы, судя по всему, от этой переориентации не выигрывают. Аэропорт Сочи работает с перебоями, и вряд ли это привлекает туристов, хотя на машине доехать теоретически можно", - добавил эксперт.

По данным ассоциации, пока на рынке не видно резкого подорожания туров как в Анапе, так и тем более в Сочи. В Анапе цены постепенно растут на волне информационного фона об открытии пляжей, но очень осторожно - отельеры на курорте стараются не испугать туристов. Подорожания проживания в Сочи и Туапсе нет - ситуация там не способствует повышению цен.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму. С 31 мая ограничения распространили и на АИ-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова прекратили свободную продажу АИ-95 – отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.