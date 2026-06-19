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Почти 60 пляжей Анапы получили разрешение на открытие

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Разрешение на открытие пляжного сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов получили 58 пляжей Анапы, еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются. В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Уже получили все разрешительные документы 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу", - говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Сейчас ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма. За прошедшее время выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. На космических снимках в районе крушения танкеров пятен нефтепродуктов не обнаружено.

"С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта. Обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов весь объем вывезенного для утилизации песка и грунта", - отмечается в сообщении.

Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 776 человек и 188 единиц техники.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

Хроника 15 декабря 2024 года – 19 июня 2026 года Разлив мазута в Керченском проливе
Анапа Роспотребнадзор Краснодарский край
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