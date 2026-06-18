Apple повысит цены из-за удорожания чипов памяти

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. планирует повысить цены на свою продукцию из-за роста расходов на чипы памяти, заявил The Wall Street Journal главный исполнительный директор компании Тим Кук.

"К сожалению, повышение цен неизбежно, - сказал он. - Мы прилагаем все силы, чтобы смягчить эффект от того колоссального роста цен, который на нас перекладывают, и мы старались оградить от него покупателей, но это уже невозможно".

Сроки, степень повышения цен и товары, которые оно затронет, Кук уточнить отказался.

По оценкам TechInsights, сохранение рентабельности на текущем уровне с учетом роста цен на чипы памяти потребует повышения расценок на следующую модель iPhone Pro примерно на $270.

По словам Кука, Apple прежде всего беспокоит рынок памяти DRAM, где стала больше востребована высокопропускная память (HBM) для ИИ-серверов.

Компания готова использовать имеющиеся денежные средства для борьбы с дефицитом памяти, заявил CEO. "Мы готовы использовать средства на балансе, чтобы помочь решить эту проблему, - сказал он. - Нужны дополнительные мощности, это очевидно".

При этом Apple не собирается сама выпускать чипы памяти. "Мы не можем делать все, - отметил Кук. - Мы знаем, в чем мы хороши".

По данным источников WSJ, компания ежегодно тратит на чипы оперативной и постоянной, или так называемой внутренней, памяти $10-13 млрд (low tens of billions).

На рынке оперативной памяти DRAM доминируют южнокорейские Samsung и SK Hynix, а также американская Micron. Они же поставляют постоянную память NAND, конкурируя в этом сегменте с Kioxia и Sandisk.