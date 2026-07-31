Японский чипмейкер Kioxia увеличил квартальную выручку в пять раз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Японский чипмейкер Kioxia Holdings Corp. зафиксировал рекордные финансовые показатели за первый финквартал, завершившийся 30 июня, а также анонсировал новую программу buyback и сплит акций из расчета 3 к 1.

В апреле-июне чистая прибыль компании достигла 842,17 млрд иен ($5,24 млрд). Годом ранее показатель составлял 18,28 млрд иен.

Выручка повысилась более чем в пять раз и составила 1,77 трлн иен.

Операционная прибыль взлетела до 1,27 трлн иен против 44,9 млрд иен годом ранее.

Компания прогнозирует, что в первом финполугодии ее чистая прибыль составит 2,11 трлн иен, операционная - 3,16 трлн иен, выручка - 4,16 трлн иен.

Руководство Kioxia сообщило, что одобрило новую программу выкупа акций на сумму 800 млрд иен.

Также компания приняла решение провести сплит акций из расчета три к одному, чтобы облегчить доступ к своим бумагам для частных инвесторов. Сплит состоится 30 сентября.

Акции Kioxia Holdings в пятницу взлетели в цене на 17,7%. С начала года капитализация компании выросла почти в 4,5 раза, за последние 12 месяцев - в 19 раз за счет ажиотажного спроса на чипы памяти, используемые в ЦОД.