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Россия в январе-мае увеличила экспорт палладия в Китай более чем в 4,5 раза

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия в январе-мае 2026 года экспортировала в Китай палладий на $1,01 млрд, что более чем в 4,5 раза превышает данные годичной давности ($222,5 млн), говорится в материалах Главного таможенного управления КНР.

Это около 640 тысяч унций по средней цене палладия за 5 месяцев на LBMA (около $1575 за унцию). За год средняя цена палладия выросла более чем на 60%.

В мае 2026 года поставки оцениваются в $108 млн против $19 млн годом ранее.

Крупнейший производитель палладия "Норникель" со второй половины прошлого года перенаправил часть экспорта палладия из США в Китай на фоне антидемпингового и компенсационного расследований в отношении российского палладия, инициированных компанией Sibanye-Stillwater. США были крупным импортером российского палладия, закупая 700-800 тысяч унций в год. Пошлины в итоге не были введены, так как Комиссия по международной торговле США (USITC) пришла к выводу, что "американская промышленность не понесла существенного ущерба", но потоки уже переместились в Китай, сообщала в июне германская технологическая группа Heraeus. С июля прошлого года импорт российского палладия в США прекратился, уточняла Heraeus.

Импорт палладия из России в Китай за весь 2025 год оценивался в $1,13 млрд по сравнению с $625,7 млн годом ранее.

Импорт платины из России за 5 месяцев 2026 года также резко вырос - почти в 5,5 раза, до $1,39 млрд с $255 млн за аналогичный период прошлого года. В мае он составлял $180 млн по сравнению с $22 млн годом ранее.

В 2025 году Россия экспортировала в Китай платину на сумму $1,33 млрд по сравнению с $900 млн в 2024 году.

LBMA Китай Норникель США ГТУ КНР Sibanye-Stillwater Heraeus
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