Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране

Но рост цен пока компенсирует издержки, заявили в компании

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны на Ближнем Востоке: суда вынуждены отказаться от пути через Суэцкий канал, что удлиняет маршрут на три недели, сообщил журналистам вице-президент - руководитель сбытового дивизиона Антон Берлин. Но из-за роста цены металлов издержки пока не столь ощутимы.

"Цветные металлы, которые мы возим морским транспортом, раньше ходили либо через Суэцкий канал, либо вокруг Африки, в зависимости от политической обстановки. Теперь только вокруг Африки, через Суэцкий канал они не ходят. Это создает некоторые логистические неудобства, но не критичные: суда плывут дольше примерно на три недели, затраты на фрахт чуть больше. Но при цене цветных металлов это не столь ощутимо", - пояснил он.

Спрос на цветные металлы, по оценке топ-менеджера, сейчас примерно такой же, как и до обострения ситуации на Ближнем Востоке. "С декабря поднимались цены на ряд металлов. Текущие цены ближе к фундаментально обоснованным стоимостной кривой", - считает вице-президент.

По словам Берлина, сейчас примерно 50% продаж "Норникеля" приходятся на Китай, около 15% - на Россию, на американский рынок - порядка 5%. Остальное приходится на Европу, Северную Африку, Ближний Восток и Азию (кроме Китая).

До 2023 года практически вся продукция "Норникеля" поставлялась из Мурманска на европейский рынок, где находились основные потребители. В 2023 году "Норникель" из-за рисков отказа порта Роттердама от приема российских грузов перенаправил значительную часть экспорта металлов в порт Танжер в Марокко. Через Танжер, в частности, реализуется в Азию основная часть производимой ГМК меди. Никель в основном продолжал отгружаться через порт Роттердама.

На цветные металлы приходится более половины выручки "Норникеля": доля меди составляет около 32%, а никеля - 23%.

Доля палладия в выручке по итогам 2025 года - около 23%. У компании сохраняются "риски реализации палладия", заявили накануне топ-менеджеры компании в ходе "прямой линии", сообщает издание "Таймырский телеграф".

В августе прошлого года Минторг США начал антидемпинговое и компенсационное расследования в отношении импорта палладия из России. Заявителями были компания Sibanye-Stillwater и Объединенный профсоюз сталелитейщиков (United Steelworkers Union) США, которые просили рассмотреть вопрос о введении пошлин на импорт российского палладия для обеспечения бесперебойной работы рудника Stillwater в Монтане. International Trade Administration (ITA), орган министерства торговли США, предварительно принял решение о введении антидемпинговых пошлин в размере 132,83%. Окончательное решение по антидемпинговому расследованию должно быть объявлено примерно 28 апреля 2026 года.

Банки РФ в марте увеличили чистую прибыль на 14% по сравнению с февралем

Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране

 Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране

Нефть Brent подешевела до $98,15 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $98,15 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

 Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

 Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

Международные резервы РФ с 3 по 10 апреля увеличились на $7,3 млрд

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

 Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

 Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

Силуанов сказал, что снижать цену отсечения в бюджетном правиле в 2026 году не нужно
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1721 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9025 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов