Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране

Но рост цен пока компенсирует издержки, заявили в компании

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны на Ближнем Востоке: суда вынуждены отказаться от пути через Суэцкий канал, что удлиняет маршрут на три недели, сообщил журналистам вице-президент - руководитель сбытового дивизиона Антон Берлин. Но из-за роста цены металлов издержки пока не столь ощутимы.

"Цветные металлы, которые мы возим морским транспортом, раньше ходили либо через Суэцкий канал, либо вокруг Африки, в зависимости от политической обстановки. Теперь только вокруг Африки, через Суэцкий канал они не ходят. Это создает некоторые логистические неудобства, но не критичные: суда плывут дольше примерно на три недели, затраты на фрахт чуть больше. Но при цене цветных металлов это не столь ощутимо", - пояснил он.

Спрос на цветные металлы, по оценке топ-менеджера, сейчас примерно такой же, как и до обострения ситуации на Ближнем Востоке. "С декабря поднимались цены на ряд металлов. Текущие цены ближе к фундаментально обоснованным стоимостной кривой", - считает вице-президент.

По словам Берлина, сейчас примерно 50% продаж "Норникеля" приходятся на Китай, около 15% - на Россию, на американский рынок - порядка 5%. Остальное приходится на Европу, Северную Африку, Ближний Восток и Азию (кроме Китая).

До 2023 года практически вся продукция "Норникеля" поставлялась из Мурманска на европейский рынок, где находились основные потребители. В 2023 году "Норникель" из-за рисков отказа порта Роттердама от приема российских грузов перенаправил значительную часть экспорта металлов в порт Танжер в Марокко. Через Танжер, в частности, реализуется в Азию основная часть производимой ГМК меди. Никель в основном продолжал отгружаться через порт Роттердама.

На цветные металлы приходится более половины выручки "Норникеля": доля меди составляет около 32%, а никеля - 23%.

Доля палладия в выручке по итогам 2025 года - около 23%. У компании сохраняются "риски реализации палладия", заявили накануне топ-менеджеры компании в ходе "прямой линии", сообщает издание "Таймырский телеграф".

В августе прошлого года Минторг США начал антидемпинговое и компенсационное расследования в отношении импорта палладия из России. Заявителями были компания Sibanye-Stillwater и Объединенный профсоюз сталелитейщиков (United Steelworkers Union) США, которые просили рассмотреть вопрос о введении пошлин на импорт российского палладия для обеспечения бесперебойной работы рудника Stillwater в Монтане. International Trade Administration (ITA), орган министерства торговли США, предварительно принял решение о введении антидемпинговых пошлин в размере 132,83%. Окончательное решение по антидемпинговому расследованию должно быть объявлено примерно 28 апреля 2026 года.