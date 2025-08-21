Минторговли США начало расследования в отношении импорта палладия из РФ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Министерство торговли США (US Department of Commerce) начало антидемпинговое и компенсационное расследования, касающиеся импорта палладия из России, говорится в публикации в Федеральном реестре.

Расследования проводятся по обращению компании Sibanye-Stillwater и Объединенного профсоюза сталелитейщиков (United Steelworkers Union) США, которые просят рассмотреть вопрос о введении пошлин на импорт российского палладия для обеспечения бесперебойной работы рудника Stillwater в Монтане.

По мнению заявителей, которое приводит министерство торговли США, российское правительство предоставляет производителям палладия компенсационные субсидии, из-за чего импорт палладия в США наносит существенный ущерб американской промышленности.

Министерство ждет комментарии и возражения по сути расследований до 18 сентября. Свои возражения уже представила компания BASF Metals LLC, на него последовал ответ заявителей, говорится в документе.

Следующий этап рассмотрения заявлений Sibanye - решение Комиссии по международной торговле (US International Trade Commission, ITC), которая в течение 45 дней с даты подачи ходатайства предварительно определит, имеются ли основания для признания ущерба для промышленности США от импорта российского палладия. Отрицательное решение ITC приведет к прекращению расследования, пояснило министерство торговли.

Ходатайства о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении импорта необработанного палладия из России были поданы в министерство торговли США и ITC 30 июля.

Как заявила Sibanye-Stillwater, значительное снижение цен на платиноиды с 2022 года повлияло на рентабельность и поставило под угрозу финансовую устойчивость работающих в отрасли платиноидов предприятий США, что потребовало их реструктуризации и негативно отразилось на сотрудниках и стейкхолдерах в Америке. "Одновременно с этим, импорт российского палладия в США увеличился за тот же период и, согласно анализу публичной торговой статистики, он продаётся со скидкой к рыночным ценам на палладий", - сообщала Sibanye.

По словам главы Sibanye-Stillwater Нила Фронемана, российский палладий с 2022 года продается ниже рыночных цен в силу различных факторов. "Получение льгот по демпинговому и субсидируемому российскому импорту предоставит компании Sibanye-Stillwater, её сотрудникам и всей американской индустрии платиноидов возможность конкурировать на более равных условиях", - заявил он.

По данным Heraeus, российский импорт палладия в США вырос на 42% г/г в январе-мае 2025 года, превысив 500 тыс. унций. Всего "Норникель" в первом полугодии этого года выпустил 1,4 млн унций палладия.

"Норникель" владел контрольным пакетом в американском производителе палладия и платины Stillwater Mining с 2002 по 2010 годы, не имея при этом операционного контроля.

Производство платиноидов в Северной Америке (помимо США, добыча ведется в Канаде, где бывший North American Palladium приобретен компанией Impala), согласно отчету о рынке, опубликованному "Норникелем" в июле этого года, неприбыльно при текущих ценах, и добыча там может значительно сократиться. Вместе с тем, с начала этого года палладий подорожал более чем на 30%, следуя за платиной, несмотря на проблемы, связанные с сокращением выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и распространением электромобилей.