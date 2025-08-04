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Sibanye-Stillwater просит власти США ввести антидемпинговые пошлины на палладий из РФ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Компания Sibanye-Stillwater и Объединенный профсоюз сталелитейщиков (United Steelworkers Union) США обратились к правительству США с просьбой рассмотреть вопрос о введении пошлин на импорт российского палладия для обеспечения бесперебойной работы рудника Stillwater в Монтане, говорится в обзоре Heraeus по драгоценным металлам.

Ходатайство о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин в отношении импорта необработанного палладия из России поданы в министерство торговли США (US Department of Commerce) и Комиссию по международной торговле (US International Trade Commission, ITC), сообщила Sibanye-Stillwater 31 июля.

Значительное снижение цен на платиноиды с 2022 года повлияло на рентабельность и поставило под угрозу финансовую устойчивость работающих в отрасли платиноидов предприятий США, что потребовало их реструктуризации и негативно отразилось на сотрудниках и стейкхолдерах в Америке. "Одновременно с этим, импорт российского палладия в США увеличился за тот же период и, согласно анализу публичной торговой статистики, продаётся со скидкой к рыночным ценам на палладий", - заявила Sibanye-Stillwater.

По словам главы Sibanye-Stillwater Нила Фронемана, российский палладий с 2022 года продается ниже рыночных цен в силу различных факторов. "Получение льгот по демпинговому и субсидируемому российскому импорту предоставит компании Sibanye-Stillwater, её сотрудникам и всей американской индустрии платиноидов возможность конкурировать на более равных условиях", - заявил он.

Сначала министерство торговли США в течение 21 дня примет решение о проведении расследования, после этого ITC вынесет предварительное решение в течение 45 дней, затем министерство торговли США может ввести предварительные компенсационные пошлины в течение 5 месяцев и предварительные антидемпинговые пошлины в течение 7 месяцев, пояснила Sibanye-Stillwater. Окончательное решение должно быть вынесено в течение 13 месяцев с момента подачи ходатайства.

По данным Heraeus, российский импорт палладия в США вырос на 42% г/г в январе-мае 2025 года, превысив 500 тыс. унций. Всего "Норникель" в первом полугодии этого года выпустил 1,4 млн унций палладия.

"Хотя введение пошлин на российский металл не обязательно повлияет на баланс рынка палладия, оно может привести к перенаправлению мировых потоков физического металла, что приведет к волатильности цен", - говорится в обзоре Heraeus.

"Норникель" владел контрольным пакетом в американском производителе палладия и платины Stillwater Mining с 2002 по 2010 годы, не имея при этом операционного контроля.

Производство платиноидов в Северной Америке (помимо США, добыча ведется в Канаде, где бывший North American Palladium приобретен компанией Impala), согласно отчету о рынке, опубликованному "Норникелем" в июле этого года, неприбыльно при текущих ценах, и добыча там может значительно сократиться. Вместе с тем, с начала этого года палладий, подорожал более чем на 30%, следуя за платиной, несмотря на проблемы, связанные с сокращением выпуска автомобилей с ДВС и распространением электромобилей.

США палладий РФ Sibanye-Stillwater
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