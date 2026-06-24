Золото подешевело ниже $4000 за унцию на укреплении доллара США

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Цены на драгметаллы ускорили снижение днем в среду на фоне укрепления доллара США.

К 16:05 по Москве августовские фьючерсы дешевели на бирже Comex опускаются на 3,7%, до $3994,1 за унцию.

Серебро падает на 5,3%, до $58,78 за унцию, платина - на 4,6%, до $1586 за унцию.

Долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет около 0,4% и находится на максимуме с мая прошлого года.

Сильный доллар является негативным фактором для драгметаллов, поскольку это снижает их инвестиционную привлекательность для держателей других валют.

Американскую валюту подталкивают вверх ожидания ужесточения ДКП. Трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом как минимум на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 70%, тогда как неделей ранее оценивали ее в 29%, по данным CME ⁠FedWatch.