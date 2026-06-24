Поиск

Золото подешевело ниже $4000 за унцию на укреплении доллара США

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Цены на драгметаллы ускорили снижение днем в среду на фоне укрепления доллара США.

К 16:05 по Москве августовские фьючерсы дешевели на бирже Comex опускаются на 3,7%, до $3994,1 за унцию.

Серебро падает на 5,3%, до $58,78 за унцию, платина - на 4,6%, до $1586 за унцию.

Долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет около 0,4% и находится на максимуме с мая прошлого года.

Сильный доллар является негативным фактором для драгметаллов, поскольку это снижает их инвестиционную привлекательность для держателей других валют.

Американскую валюту подталкивают вверх ожидания ужесточения ДКП. Трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом как минимум на 25 базисных пунктов в сентябре примерно в 70%, тогда как неделей ранее оценивали ее в 29%, по данным CME ⁠FedWatch.

Comex США CME ?FedWatch DXY ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Средства юрлиц в российских банках в мае выросли на существенные 2,9%

Топливо в Москве подешевело до уровня середины июня после коррекции цен на АЗС "Нефтьмагистрали"

Регионы со значимыми сезонными и природными факторами будут получать топливо приоритетно

 Регионы со значимыми сезонными и природными факторами будут получать топливо приоритетно

Золото подешевело ниже $4000 за унцию на укреплении доллара США

Цена Brent упала ниже $75 за баррель впервые с начала войны с Ираном

 Цена Brent упала ниже $75 за баррель впервые с начала войны с Ираном

В Минфине заявили, что новые корректировки НK по топливному рынку нейтральны для бюджета

В России в июне бронирования отелей снизились на 16%

Российский рынок безалкогольных напитков в 2026 году начал сокращаться

Дума приняла закон о корректировке НK для обеспечения поставок топлива

 Дума приняла закон о корректировке НK для обеспечения поставок топлива

Отраслевой союз зафиксировал снижение продаж кваса за год на 19% после введения акциза

 Отраслевой союз зафиксировал снижение продаж кваса за год на 19% после введения акциза
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2812 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов