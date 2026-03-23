Золото, серебро и платина падают примерно на 10% из-за укрепления доллара

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Цены на драгоценные металлы резко снижаются в понедельник на фоне укрепления курса доллара США к основным мировым валютам.

К 10:25 по московскому времени котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex упали на 9,7%, до $4131 за унцию. Это минимум с ноября 2026 года.

Фьючерсы на серебро рухнули в цене на 10,5%, до $62 345 за унцию, на платину - на 11,7%, до $1740 за унцию.

Индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, поднимается в ходе торгов на 0,18%. Поддержку доллару оказывает спрос на защитные активы на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, а также опасения, что Федеральная резервная система может отказаться от планов по снижению ставки или даже повысить её до конца года в случае ускорения инфляции.

Трейдеры на рынке деривативов оценивают вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года почти в 36%, по данным CME FedWatch.

Сильный доллар снижает инвестиционную привлекательность драгметаллов для держателей других валют.

 Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

Золото, серебро и платина падают примерно на 10% из-за укрепления доллара

 Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 2026 год до $85 за баррель

 В любой непонятной ситуации снижайте ставку на 50 пунктов. Заявление Банка России

 Депутаты предложили переходный период для ужесточения маркировки "фермерской" продукции
