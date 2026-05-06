Золото дорожает на 3% на признаках деэскалации на Ближнем Востоке

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Цена на драгметаллы растут в среду на положительных сигналах о процессе мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

К 18:18 по московскому времени котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 3,1%, до $4710 за унцию.

Фьючерсы на серебро растут в цене на 5,9%, до $77,91 за унцию, на платину - на 4,5%, до $2064 за унцию.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Американская сторона ожидает, что Иран в течение ближайших 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа. По словам источников, ядерную проблему предполагается решать на более позднем этапе.

В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта США и Ирана, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в пятницу снижается на 0,5%. Ослабление американской валюты повышает инвестиционную привлекательность драгметаллов для держателей других валют.

Аналитик ING Groep NV Эва Мэнти отметила, что на фоне ослабления ценового давления инвесторы начали полагать, что Федрезерв все же сможет возобновить снижение ключевой ставки, что станет еще одним позитивным фактором для золота.