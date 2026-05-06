Поиск

Золото дорожает на 3% на признаках деэскалации на Ближнем Востоке

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Цена на драгметаллы растут в среду на положительных сигналах о процессе мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

К 18:18 по московскому времени котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 3,1%, до $4710 за унцию.

Фьючерсы на серебро растут в цене на 5,9%, до $77,91 за унцию, на платину - на 4,5%, до $2064 за унцию.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Американская сторона ожидает, что Иран в течение ближайших 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа. По словам источников, ядерную проблему предполагается решать на более позднем этапе.

В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта США и Ирана, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в пятницу снижается на 0,5%. Ослабление американской валюты повышает инвестиционную привлекательность драгметаллов для держателей других валют.

Аналитик ING Groep NV Эва Мэнти отметила, что на фоне ослабления ценового давления инвесторы начали полагать, что Федрезерв все же сможет возобновить снижение ключевой ставки, что станет еще одним позитивным фактором для золота.

Comex
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

 Росстат оценил рост цен на бензин с 28 апреля по 4 мая в 0,1%

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года

Золото дорожает на 3% на признаках деэскалации на Ближнем Востоке

Brent подешевела на 6,4% до $102,86 за баррель

Brent подешевела более чем на 9%, до $99,86 за баррель

 Brent подешевела более чем на 9%, до $99,86 за баррель

ФНБ в апреле сократился на 200,6 млрд руб., до 13,213 трлн руб.

Axios сообщил о работе США и Ирана над меморандумом о завершении конфликта

Цена бензина в США превысила $4,5 за галлон впервые с июля 2022 года

 Цена бензина в США превысила $4,5 за галлон впервые с июля 2022 года

Казахстан продлил запрет на вывоз нефтепродуктов еще на полгода

Минфин с 8 мая по 4 июня планирует направить на покупку валюты/золота 110,3 млрд руб.

 Минфин с 8 мая по 4 июня планирует направить на покупку валюты/золота 110,3 млрд руб.
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2087 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9269 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов