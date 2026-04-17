Золото превысило $4900 за унцию впервые за месяц

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Цена золота в ходе торгов в пятницу превышала отметку $4900 за унцию впервые с середины марта на сигналах прогресса в процессе мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

К 16:49 по московскому времени котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex поднимаются на 1,6%, до $4888 за унцию. Ранее они достигали $4917,7 за унцию.

Фьючерсы на серебро растут в цене на 4,3%, до $82,06 за унцию, на платину - на 1,1%, до $2136,3 за унцию.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может осуществляться без каких-либо препятствий, на период действия перемирия.

"Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран", - написал Аракчи в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Тегерану за разблокировку Ормузского пролива, однако заявил, что Штаты сохранят морскую блокаду Ирана до тех пор, пока "наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%".

Долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в пятницу снижается на 0,4% из-за сокращения спроса на защитные активы. Ослабление американской валюты повышает инвестиционную привлекательность драгметаллов для держателей других валют.

