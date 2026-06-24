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Чистая прибыль российских банков в мае выросла на 4% м/м, до 362 млрд рублей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Чистая прибыль российских банков в мае увеличилась на 4% к апрелю и составила 362 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Доходность на капитал в годовом выражении практически не изменилась и составила порядка 19%.

Рост обеспечила основная прибыль (+16 млрд рублей, до 41,2 млрд рублей). При этом банки больше заработали на чистом процентном и чистом комиссионном доходе (+27 млрд рублей, +3%) из-за расширения бизнеса. Кроме того, у них сократились операционные расходы (-30 млрд рублей, -7%), в том числе на содержание персонала (-9 млрд рублей).

В то же время банки нарастили отчисления в резервы (+40 млрд рублей, 25%), главным образом в рознице (+36 млрд рублей, +72% к низкому показателю апреля).

ЦБ в конце мая повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2026 год до 3,4-3,9 трлн рублей с учетом улучшения ожиданий по чистой процентной марже.

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