Объем средств населения в банках РФ в апреле вырос на 1,7%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Средства населения в российских банках в апреле выросли на 1,7% после околонулевой динамики марта, средства юрлиц - на 0,3% после существенного сокращения в предыдущем месяце, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

Основной прирост средств физлиц пришелся на остатки на текущих счетах (+1,1 трлн рублей, +5,7%), тогда как средства на вкладах выросли умеренно (+0,1 трлн руб, +0,2%).

Рост средств населения связан в том числе с досрочной выплатой пенсий из-за длинных выходных в начале мая, а также с индексацией социальных платежей, пояснили ЦБ. При этом динамику сдерживал повышенный спрос людей на наличные перед майскими праздниками. Так, объем наличных денег в обращении вырос на 0,6 трлн рублей (рост на 0,3 трлн рублей в марте).

В апреле средства юрлиц в банках выросли на 0,2 трлн рублей, или на 0,3%, после снижения на 3,3% в марте, связанного с налоговыми выплатами (часть февральских налогов была выплачена в марте). Рост преимущественно обеспечили экспортеры и исполнители госконтрактов, при этом его сдерживало перечисление квартальных налогов.

Рост средств на счетах эскроу замедлился (+5 млрд рублей, +0,1% после +0,3% в марте), что в том числе связано с увеличением объема сделок на рынке готового жилья.

ЦБ РФ Банк России
Гонконг обогнал Швейцарию и стал ведущим центром размещения зарубежного капитала

Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

