Банки РФ в апреле сократили прибыль на 22% в месячном выражении

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль российского банковского сектора в апреле 2026 года снизилась по сравнению с мартом на 22% - до 348 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора

В апреле 2025 года чистая прибыль сектора составила 261 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении финансовый результат кредитных организаций вырос на 33,3%.

Доходность на капитал в апреле 2026 года в годовом выражении составила около 20% против примерно 25% месяцем ранее.