Сечин заявил об отсутствии на АЗС "Роснефти" ограничений по заправке

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Отпуск топлива на АЗС "Роснефти" производится без ограничений, заявил главный исполнительный директор НК Игорь Сечин.

"Действительно, на рынке нефтепродуктов непростая конъюнктура, есть объективные факторы, есть факторы фундаментальные, есть ситуативные вещи, высокий сезонный спрос, интенсивные сельхозработы накладываются на внеплановые работы на НПЗ. Но вместе с тем стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом - это одна из основных задач компании "Роснефть", - сказал он на годовом собрании акционеров.

"Мы практически не уходим на экспорт с нефтепродуктами. Все, что производим, практически все остается на территории РФ", - добавил он.

"В сложившихся обстоятельствах мы гарантируем обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний", - подчеркнул глава "Роснефти".

"Практически на наших АЗС нет ограничений по заправке. Пожалуй, мы не приветствуем использование канистр, а баки заправляем нормальным образом. Мы считаем, что раздувать ажиотаж не надо. Все заправки на 100% у нас подготовлены к работе, и можете даже не сомневаться, все будет стабильно работать, но, конечно, мы будем следить за состоянием рынка", - заявил Сечин.

По его словам, некоторые поставщики снижают отпуск топлива, и это создает дополнительные сложности. "Но мы на наших заправках будем обеспечивать гарантировано", - заверил он.

Сеть АЗС "Роснефти" состоит почти из 3 тыс. АЗС в 62 регионах РФ, Абхазии, Киргизии, Белоруссии и Южной Осетии. В 2025 году на внутренний рынок поставлено 40,3 млн т нефтепродуктов, в том числе 12,3 млн т бензина и 16,4 млн т дизельного топлива.