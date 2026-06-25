"Лаборатория Касперского" выявила шпионское приложение для Android для поиска топлива

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили вредоносную программу на Android, которая распространяется под видом приложения для поиска топлива, сообщает пресс-служба компании.

"Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали новое вредоносное приложение для Android, которое распространяется через сайты, эксплуатирующие тему доступности топлива. С середины июня подобные APK-файлы пытались скачать более тысячи пользователей - и это только по данным решений компании", - говорится в сообщении.

По оценке экспертов, число потенциальных жертв может быть гораздо выше.

Под видом приложения для поиска топлива распространяется так называемая программа-стилер, которая собирает документы, фотографии и видеозаписи, хранящиеся на смартфоне.

"На мошеннических ресурсах пользователям обещают доступ к актуальной информации о наличии топлива на заправках по всей стране, возможность заранее планировать поездки, фильтровать АЗС по доступности топлива и сохранять избранные точки на карте", - сообщает "Лаборатория Касперского".

Для повышения доверия мошенники утверждают, что сервис использует открытые данные для построения карты. "Чтобы воспользоваться всеми возможностями ресурса, пользователю предлагают скачать APK-файл для Android. После установки приложение запрашивает доступ к геолокации устройства и файлам пользователя", - отмечается в сообщении.

Подобные мошеннические сайты нередко предлагают установить приложение напрямую с них, минуя официальные магазины приложений.

"В отличие от RuStore и других легитимных площадок, загрузка APK-файлов из сторонних источников связана с повышенными рисками: рассчитывая на полезный сервис, пользователь может установить вредоносную программу", - сообщили в пресс-службе.