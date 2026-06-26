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OpenAI может отложить IPO до следующего года

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI планирует отложить первичное размещение акций (IPO) до следующего года, пишет The New York Times со ссылкой на три источника.

Ранее ожидалось, что компания выйдет на биржу осенью этого года. Аналитики полагают, что капитализация OpenAI при размещении будет оценена примерно в $1 трлн.

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Собеседники NYT сообщили изданию, что советники компании рекомендовали дождаться следующего года, если она хочет быть оценена в $1 трлн. Размещение можно ускорить, если понизить эту оценку, считают советники.

Ранее издание The Information также сообщало со ссылкой на источники, что глава OpenAI Сэм Альтман хочет провести IPO в 2027 году.

Ожидается, что осенью может выйти на биржу другой ИИ-стартап - Anthropic. Как и OpenAI, он уже подал предварительную заявку на проведение первичного размещения акций.

В рамках последних инвестраундов Anthropic была оценена в $965 млрд, OpenAI - в $852 млрд.

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