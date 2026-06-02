Anthropic подала заявку на IPO, опередив OpenAI

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап Anthropic подал предварительную заявку на проведение первичного размещения акций, сообщила компания.

Детали планируемого размещения, которое может стать одним из крупнейших в истории, пока не раскрываются.

Anthropic и конкурирующая OpenAI ведут подготовку к IPO, и аналитики полагают, что обе компании могут выйти на биржу уже этой осенью. СМИ пишут, что OpenAI будет готова подать заявку в ближайшие недели. Победителю в этой гонке достанется повышенное внимание СМИ и инвесторов, что может стать как плюсом, так и минусом.

"Тот, кто первым выйдет на биржу, задаст тон. Второго могут воспринять как неудачника, и ему придется сравнивать себя с победителем", - сказал Мэтью Кеннеди из Renaissance Capital. Он добавил, что ситуация на рынке сейчас благоприятствует IPO, поскольку с начала года фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили более 10%.

В то же время у Anthropic, если она проведет IPO первой, будут выше и риски, поскольку ей придется первой раскрыть свои финансовые показатели. Неудачное размещение может дать OpenAI время для корректировки своей риторики при общении с инвесторами.

Обе компании тратят огромные суммы на покупку вычислительных мощностей, и у инвесторов обязательно возникнут вопросы по поводу оправданности таких трат, а также по поводу их рентабельности, отметил Джей Риттер из Университета Флориды.

В рамках последних инвестраундов Anthropic была оценена в $965 млрд, OpenAI - в $852 млрд.

