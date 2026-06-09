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OpenAI подала заявку на IPO

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американская OpenAI подала конфиденциальную заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

"Мы ожидаем ее утечки, поэтому просто об этом объявляем, - говорится в сообщении компании. - Мы еще не решили насчет сроков; может пройти некоторое время, потому что мы хотим сделать вещи, которые, скорее всего, легче делать в статусе частной компании. Но это сложный набор компромиссов, что дает нам возможность выйти на биржу раньше, если это окажется лучшим вариантом".

Других деталей ИИ-стартап не привел.

Газета The Wall Street Journal пишет, что OpenAI может стать публичной уже осенью.

На прошлой неделе о подаче заявки на IPO объявила конкурирующая Anthropic, листинг которой также может состояться осенью. Недавно она впервые превзошла OpenAI по общей оценке стоимости на частном рынке ($965 млрд против $852 млрд).

Банки сказали обеим компаниям, что первая из них, кто выйдет на биржу, сможет получить доступ к внушительным пулам ликвидности от инвесторов, жаждущих вложить в ИИ-сектор. Руководство OpenAI беспокоится, что Anthropic их в этом обгонит, сообщала WSJ.

OpenAI
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