Илон Маск проиграл суд против OpenAI

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных отклонила претензии к OpenAI и ее главному исполнительному директору Сэму Альтману со стороны Илона Маска, утверждавшего, что ИИ-компания предала свою первоначальную миссию служить общественным интересам, превратившись в коммерческую организацию.

Решение было принято по техническим основаниям в связи с тем, что Маск предъявил претензии OpenAI после истечения срока исковой давности по таким делам, пишет газета The Wall Street Journal. Окружной судья Ивонн Госалес Роджерс, рассматривавшая дело, приняла вердикт присяжных и отклонила исковые требования.

Громкий судебный процесс, за которым Кремниевая долина следила с момента подачи Маском иска к OpenAI в 2024 году, стал кульминацией многолетнего конфликта между предпринимателями, вместе участвовавшими в создании стартапа в 2015 году. С тех пор OpenAI превратилась в одну из самых дорогих и влиятельных компаний в сфере ИИ.

OpenAI рассматривает возможность проведения IPO, и решение суда стало для компании облегчением, поскольку Маск добивался радикальных изменений, в том числе, судебного решения об отмене ее преобразования в коммерческую структуру, проведенного в прошлом году.

В основе дела лежало утверждение Маска, что Альтман ввел его в заблуждение, заставив поверить, что он жертвует десятки миллионов долларов на создание некоммерческой организации для разработки ИИ, тогда как впоследствии OpenAI была преобразована в коммерческую компанию.

Маск предъявил OpenAI и Альтману претензии по двум пунктам - необоснованное обогащение и нарушение обязательств доверительного управления благотворительными средствами.

Юристы OpenAI в рамках защиты ставили под сомнение сроки подачи иска, утверждая, что настоящим мотивом Маска было скорее желание поддержать собственную ИИ-компанию xAI. Они утверждали, что Маск не только знал о плане создания коммерческой структуры, но и поддерживал его, стремясь получить контроль над проектом. Лишь после того, как руководство OpenAI отвергло его требования, он решил создать собственную ИИ-компанию и затем подал свой иск.

Юристы также указывали, что срок исковой давности по обоим обвинениям давно истек: по первому пункту обвинений он составляет два года, а по второму - три года.

Присяжные встали на сторону OpenAI, согласившись, что сроки исковой давности истекли, и Маск задолго до подачи иска в 2024 году знал о действиях, предпринимавшихся компанией и Альтманом для создания коммерческой структуры.

Маск также предъявлял претензии Microsoft Corp. - ключевому партнеру и крупнейшему акционеру OpenAI, обвиняя компанию в содействии нарушению благотворительных обязательств.

Маск и его адвокаты пообещали подать апелляцию на решение суда, но не стали уточнять, на каких аргументах она будет строиться.