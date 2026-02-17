"Газпром" готовится к вводу в 2026 г. Харасавэйского месторождения на Ямале

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" готовится к вводу в текущем году Харасавэйского месторождения на полуострове Ямал, сообщает ООО "Газпром добыча Надым".

"Предприятие готовится к вводу Харасавэйского газоконденсатного месторождения в промышленную разработку в 2026 году", - пишет добывающая компания по итогам поездки генерального директора Дмитрия Щёголева на месторождение.

На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию первоочередные объекты геофизического и авиационного обеспечения, а также объекты жизнеобеспечения, социально-бытового назначения и вспомогательной инфраструктуры.

В связи с запуском Харасавэйского ГКМ ведётся планомерная работа по набору эксплуатационного персонала. На месторождении в скором времени введут в строй новое общежитие на 150 мест, пишет оператор.

Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше и частично - в акватории Карского моря. По размеру запасов газа относится к категории уникальных - 2 трлн куб. м (по сумме С1 и С2). Проектный уровень добычи из сеноман-аптских залежей - 32 млрд куб. м в год.

Масштабное освоение Харасавэя началось в 2019 году, до пандемии коронавируса и политических решений ЕС, направленных на сокращение использования российского газа. Компания получила возможность определить срок ввода новых добычных мощностей в зависимости от потребностей рынка.