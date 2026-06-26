Лихачев заявил, что ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС прошла без эксцессов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что в четверг, 25 июня, на Запорожской АЭС состоялась 34-я ротация экспертов МАГАТЭ.

"Если говорить за последние сутки о новостях позитивного характера, можно сказать о том, что состоялась 34-я ротация, 35-я смена экспертов МАГАТЭ заехала вчера на станцию (ЗАЭС-ИФ). Несмотря на большую дроновую активность, ротация прошла без эксцессов", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.

"Новые представители МАГАТЭ начинают сейчас вживаться, вникать и выстраивать эти информационные мосты с Веной и с Центральным штабом МАГАТЭ", - отметил Лихачев.

Как сообщалось, 10 июля состоятся очередные межведомственные консультации Росатома и МАГАТЭ. По словам главы госкорпорации, темой предстоящих переговоров станет работа персонала Запорожской АЭС.

"Парадокс состоит в том, что все последние недели главная цель ВСУ - это оказать давление на персонал. Это удары по инфраструктуре станции, вплоть до машзала, это удары по энергетической инфраструктуре Энергодара, он сейчас не на стабильном электропитании, есть перебои и с интернетом, и с освещением домов", - сказал Лихачев.

"Приняты решения об уменьшении количества движений людей по открытой местности. Любая ротация персонала превращается фактически в спецоперацию. (...) И это будет, конечно, ключевой вопрос на наших консультациях с МАГАТЭ. Конечно же, очень важна физическая целостность и безопасность станции", - подчеркнул Лихачев.

О ротации специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили и представители станции.

"На Запорожской атомной электростанции состоялась плановая ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии. Очередная смена экспертов агентства прошла в штатном режиме. Четыре специалиста, вошедшие в состав 35-й команды МАГАТЭ, приступили к работе по наблюдению за состоянием эксплуатационной безопасности станции", - говорится в канале станции в Мах.

Ротация специалистов прошла в 34-й раз начиная с 1 сентября 2022 года. Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 17 апреля.

"Безопасность проведения ротации обеспечили военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области. Благодаря их скоординированным и профессиональным действиям ротация была проведена надежно, оперативно и в полном объеме", - отметили представители станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").