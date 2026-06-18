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Глава МАГАТЭ заявил об обеспокоенности активизацией боевых действий близ ЗАЭС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Команда МАГАТЭ в условиях украинского конфликта продолжает работу на ядерных объектах на фоне интенсификации боевых действий близ них, заявил на пресс-конференции гендиректор организации Рафаэль Гросси.

"Мы видим увеличение военной активности в этой части фронта. Поэтому мы остаемся чрезвычайно обеспокоенными", - сказал он.

"Я могу вас заверить, что МАГАТЭ никуда не уходит, мы там. Но ввиду действий воюющих сторон, к сожалению, мы должны призывать их к сдержанности. Посмотрим, что будет дальше", - отметил он.

Гросси добавил, что достигнутое соглашение о локальном прекращении огня в районе Запорожской АЭС "чрезвычайно важно для проведения очень серьезных ремонтных работ", поскольку они позволяют "не допустить ядерной аварии".

ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Запорожская АЭС
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