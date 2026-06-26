Chevron изучает возможности для новых сделок по энергоснабжению дата-центров в США

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американская Chevron Corp. изучает возможности заключения новых сделок по энергоснабжению дата-центров в США, заявил Reuters президент направления новых источников энергии Джефф Густавсон.



22 июня компания объявила о подписании с Microsoft 20-летнего соглашения на поставку электроэнергии для центра обработки данных (ЦОД) на западе штата Техас. Для этого будет построена газовая электростанция Project Kilby. Ожидается, что она начнет работу в 2028 году, а ее пиковая мощность составит 2,67 ГВт, чего достаточно для обеспечения электричеством города размером с Сан-Франциско. Газ на нее будет поставляться из близлежащего Пермского бассейна, крупнейшего газового месторождения в Штатах.



"Мы посмотрим на другие части страны, - сказал Густавсон. - Мы посмотрим на них с Microsoft и другими потенциальными клиентами. Если у нас соберутся нужные элементы для достижения нашей целевой рентабельности, со временем вы увидите новые объявления [о сделках]".



По его словам, Chevron видит потенциал для новых проектов в Западном Техасе и считает интересными Средний Запад, побережье Мексиканского залива и местность рядом со Скалистыми горами в Колорадо. Компания также рассматривает возможность заключения сделок по дата-центрам в Юте, где у нее организовано производство водорода.