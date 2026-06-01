В США расходы на строительство ЦОДов в апреле впервые превысили $50 млрд

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Расходы на строительство центров обработки данных в США в апреле впервые превысили $50 млрд в пересчете на годовые темпы, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Министерства торговли страны.

В отчетном месяце на долю ЦОДов приходилось 2,3% всех строительных расходов в США, составивших более $2,17 трлн.

Расходы частного сектора на создание дата-центров в апреле впервые превысили государственные траты на строительство транспортной инфраструктуры, что включает объекты системы общественного транспорта, аэропортов и морских терминалов, отмечает агентство.

Новые данные подчеркивают, что инвестиции в ЦОД приобретают все большую значимость для экономики США, особенно на фоне вялого роста вложений в строительство других нежилых объектов.

"Рост расходов на строительство вне жилищного сектора, за исключением сегмента дата-центров, будет оставаться довольно слабым" в ближайшие кварталы, отметила аналитик Oxford Economics Нэнси Ванден Хаутен в комментарии к данным министерства. По ее словам, такая динамика обусловлена повышенной неопределенностью из-за войны в Иране, а также спровоцированным ближневосточным конфликтом ростом издержек на строительство.