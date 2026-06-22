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Chevron заключила 20-летнее соглашение на поставку электричества для ЦОД Microsoft

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Американская энергетическая компания Chevron Corp. подписала с Microsoft Corp. 20-летнее соглашение на поставку электроэнергии для центра обработки данных (ЦОД) на западе Техас.

Как уточняет Chevron, поставки будут осуществляться с электростанции Project Kilby, работающей на природном газе. Ожидается, что она начнет работу в 2028 году, а ее пиковая мощность составит 2,67 ГВт. Газ на нее будет поставляться из близлежащего Пермского бассейна, крупнейшего газового месторождения в США.

Microsoft активно строит ЦОД в Техасе, конкурируя с Alphabet Inc. и Amazon.com Inc. за лидерство в ИИ-секторе. Компания намерена удвоить мощность своих ЦОД в ближайшие два года.

Совокупная мощность дата-центров в США к 2030 году вырастет примерно в два раза, до 77 ГВт, по оценкам BNEF. В Техасе мощность запланированных и действующих ЦОД составляет около 33 ГВт.

Chevron Microsoft США Техас
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