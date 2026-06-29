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В Славянске-на-Кубани площадь пожара на НПЗ сократилась вдвое

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Славянске-на-Кубани продолжают тушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе, площадь возгорания сократилась вдвое, сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

Какой площадь была изначально, не сообщалось.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг качества воды и воздуха на территории района. В качестве профилактических мер подготовлены к работе три пункта временного размещения людей.

НПЗ загорелся 28 июня в результате падения обломков беспилотника. Кроме того в городе получили повреждения несколько домов и погиб один человек.

Роман Синяговский Славянский район Славянск-на-Кубани
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