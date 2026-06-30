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Греф назвал российский фондовый рынок сильно недооцененным

Смягчение ДКП и улучшения в геополитике дали бы взрывной рост, считает руководитель Сбербанка

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские публичные компании сильно недооценены, смягчение денежно-кредитной политики, восстановление роста экономики и улучшение геополитической ситуации привели бы к взрывному росту стоимости их акций, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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"Наши акции - прокси на Россию. Если бы динамика наших акций зависела от наших финансовых результатов, мы были бы сейчас в космосе", - сказал он на годовом собрании акционеров Сбербанка.

Он отметил, что на стоимость акций могут повлиять два фактора.

"Это снижение ключевой ставки, рост инвестиционной активности, переход экономики в стадию восстановления роста. Это первый фактор. И, конечно, стабилизация геополитической ситуации. Это два фактора, от которых, очевидно, мы очень сильно зависим. То, что вызовет, на мой взгляд, взрывной скачок наших акций", - подчеркнул глава Сбербанка.

Он отметил, что Сбербанк сейчас по всем мультипликаторам недооценен.

"Мы очень недооценены, все наши мультипликаторы: P/E (price to earnings, отношение рыночной стоимости к прибыли - ИФ) и так далее, они находятся на очень низком уровне. Наша капитализация - $100 млрд, чистая прибыль $25 млрд, то есть чистая прибыль к капитализации - четыре. Такого так не бывает", - подчеркнул Греф.

Герман Греф Сбербанк
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