Сбер планирует выполнить все цели 2026 года даже с учетом более сложных условий

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк рассчитывает выполнить все заявленные на 2026 год цели, хотя текущий год будет сложнее прошлого года из-за макроэкономических условий и ситуации с долговой нагрузкой у ряда клиентов, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф на конференц-звонке в четверг.

"В части наших целевых финансовых показателей мы сохраняем обозначенные ранее ориентиры, в том числе по рентабельности на уровне 22% и достаточности (капитала Н20.0 - ИФ) на уровне 13,3%. То есть мы хотим полностью соответствовать той стратегии, которую мы три года назад утвердили", - сказал Греф.

"Мы понимаем, что эти параметры достичь в этом году будет еще сложнее, чем в прошлом, с учетом макроэкономической ситуации, непростой ситуации у большого количества наших клиентов, постепенном снижении процентной ставки – я думаю, что мы будем иметь не такой простой год", - добавил глава Сбербанка.

Он отметил, что тем не менее банк постарается все параметры в 2026 году выполнить.

Текущий год также значим для Сбера, так как является завершающим годом трехлетней стратегии.