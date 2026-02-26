Греф заявил о прекращении роста безналичных платежей из-за налоговых новаций

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк наблюдает остановку роста безналичных платежей в связи с налоговыми изменениями, сообщил президент-председатель правления Герман Греф на конференц-звонке.

"У нас была очень хорошая позитивная динамика безналичных транзакций. Она остановлена сейчас. Очевидно, что вот целый ряд налоговых инициатив привел к тому, что замена наличного оборота безналичным, она остановилась", - сказал Греф.

"Пока я не могу вам сказать, что мы увидели результаты НДС в этой динамике. Думаю, по результатам первого квартала, наверное, можно будет более ясно это увидеть. Мы обязательно это оттранслируем, если мы это увидим. Пока я не могу сказать, что вот это как-то отразилось, если мы говорим про НДС. Но в целом тенденция такова, что мы были чемпионами, в общем, мира по целому ряду показателей здесь, и уж точно по динамике. Сейчас эта динамика потеряна", - добавил он.

Доля безналичных платежей в розничном обороте по итогам 2025 года выросла на 2,2 процентного пункта до 88% с 85,8% в 2024 году.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал закон, который с 1 января отменил действовавшее с 2006 года освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг).

Общая ставка НДС с 1 января 2026 года была повышена с 20% до 22%. Одновременно с этим был снижен до 20 млн руб. порог выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, после достижения которого наступает обязанность платить НДС.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 13 февраля высказывала мнение, что говорить про возможный эффект от налоговых новаций на структуру расчетов - наличные/безналичные, насколько реализовались риски ухода в тень, пока преждевременно. "У нас налоговые новации (действуют - ИФ) с 1 января, и конечно, данных, на основании которых об этом судить можно, сейчас нет. Мы будем это отслеживать, осуществлять мониторинг и анализировать, и делать некоторые выводы. Но пока это просто рано делать", - говорила Набиуллина.